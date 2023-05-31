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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال ملحوظ من البراعم على ورش تعليم الحرف بمعرض «أهلا رمضان» بالإسماعيلية

إقبال البراعم
إقبال البراعم

شهدت ورش تعليم الحرف اليدوية بمعرض “أهلا رمضان” بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية، إقبالا ملحوظا من البراعم، خلال الأسبوع الجاري.

 

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وكان المهندس أحمد عثمان أعلن عن إقامة أكبر دورة تدريبية مجانية لتعليم الحرف اليدوية، خلال الإجازة الصيفية لرواد ورائدات الأعمال من الجنسين، بإختلاف أعمارهم السنية، بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال بالغرفة برئاسة جيهان فؤاد.


وقال "عثمان" إنه تقرر إقامة الدورة التدريبية المجانية التي تضم 10 حرف يدوية، خلال هذه الفترة، من منطلق الاستغلال الأمثل للإجازة الصيفية والتشجيع على الابتكار والتعلم وفتح أبواب رزق للمتدربين، مشيرا إلى أنه سيتم عقد محاضرات نظرية وعلمية في أماكن ثابتة من خلال جداول معلنة على الصفحات الرسمية للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال.

من جانبها، أوضحت إيمي موسى، نائب ثاني مجلس سيدات الأعمال، أن أولى الورش انطلقت السبت الماضي، حسب جدول تم الإعلان عنه من خلال الصفحات الرسمية.

وبحسب الجدول، انطلقت السبت، ورش تعليم الخرز للكبار والصغار على مدار ساعة كاملة من السادسة إلى السابعة، وأخرى "جلود" للكبار من السابعة ونصف إلى التاسعة مساءً.

وشهد يوم الأحد، ورشة لتعليم فنون  الإكسسوار والكروشيه من سن 10 سنوات، في تمام السادسة إلى السابعة مساءً.

كما تم أمس الأول الاثنين، تنظيم ورشة تريكو وشغل نول تريكو بداية من سن 12 سنة، في تمام السادسة إلى السابعة مساءً.

وشهد أمس، الثلاثاء، تنظيم ورش "ميداليات خرز من 10 سنوات، من 6 إلى 7 مساءً، بالإضافة إلى ورش تعليم  خرز وباتشروك من ٧ إلى 15 سنة، في تمام السابعة ونصف إلى التاسعة مساءً.

وتختتم ورش الأسبوع الجاري، غدا الخميس، بتنظيم ورشة  ديكوباج للفئة العمرية من 10 إلى 15 سنة وكبار من  6 إلى  7 مساءً، بالإضافة إلي السيراميك الفرعوني والجالوري كبار فقط من 7:30 إلى 9 مساءً.

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الإجازة الصيفية الاسماعيلية معرض اهلا رمضان محافظة الاسماعيلية

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