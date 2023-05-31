مفاجأة بأسعار الذهب والدولار.. وذروة الموجة الحارة في هذا الموعد| أخبار تهمك

الذهب.. نشر موقع صدى البلد، اليوم الأربعاء 31-5-2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، و حالة الطقس، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



سجل سعر الذهب اليوم:



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2663 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2330جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1997جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18640 جنيها.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء:

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.16 جنيه للبيع، و33.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.22 جنيه للبيع، و38.09 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.59 جنيه للبيع، و100.25 جنيه للشراء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 28

الإسكندرية 32 - 22

الإسماعيلية 36 - 23

الغردقة 37 -26

أسوان 41 - 24

سوهاج 41 - 26

المنيا 40 - 28



ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ48 ساعة القادمة



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، وعلى مدار الـ 48 ساعة المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأربعاء، إنه اعتبارًا من اليوم وحتى السبت القادم ستشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية والصحراء الغربية، لافتة إلى أن الارتفاع بحوالي من درجتين لـ 5 درجات.



أجواء شديدة الحرارة على مدار الـ 48 ساعة المقبلة



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى تسجل اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، منوهة بأن ذروة الارتفاعات ستكون الخميس والجمعة، حيث متوقع أن تسجل العظمى 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى غدًا الخميس، وتصل لـ 42 درجة مئوية على المناطق الجنوبية للبلاد.





كما حذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من نشاط في حركة الرياح على الصحراء الغربية ، والتي تتجاوز سرعاته الـ 40 كم /ساعة؛ مما يعمل على إثارة الرمال والأتربة في الصحراء الغربية وبعض المناطق من أقصى غرب البلاد، ومع غدًا الخميس سيتقدم إلى المناطق الداخلية.



وأكملت أنه متوقع غدًا وجود نشاط في حركة الرياح مثير للرمال والأتربة في أغلب محافظات شمال البلاد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد، وهذه الأجواء مستمرة حتى يوم الجمعة.

