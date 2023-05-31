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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ذكرى الدخول لمصر..

محافظ أسيوط يؤكد الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لأعمال تطوير مسار العائلة المقدسة

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه يحل علينا هذه الأيام ذكرى دخول العائلة المقدسة الي أرض مصر في الأول من يونيو مؤكدًا أن رحلة العائلة المقدسة تعد نموذجًا مهمًا ومصدرًا للمحبة حيث أنها لا تخص المسيحيين فقط ولكنها مهمة بالنسبة للمصريين جميعًا ويجب أن يعتز به كل مصري وهي مصدر للسياحة والدعاية المصرية مشيرًا إلى اهتمام الدولة بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة حيث يعد أحد أهم المشروعات القومية لما له من طابع تراثي وتاريخي وديني ويحمل الخير لمصر ويضعها علي خريطة السياحة العالمية ويحظى بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وأوضح محافظ أسيوط أن مسار رحلة العائلة المقدسة يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم ويصل طوله ٣٥٠٠ كم ويضم 25 نقطة ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط لافتًا إلى أن مشروع إحياء المسار يتضمن تطوير وترميم المواقع الأثرية الواقعة على هذا المسار بالإضافة إلى تطوير الخدمات السياحية بها ورفع كفاءة الطرق المؤدية لها بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار لتأهيل جميع نقاط مسار العائلة المقدسة وتكوين بنية تحتية وإنشاء طرق جديدة لتمهيد دخول السيارات والأتوبيسات السياحية وتوفير جميع الخدمات واللوحات الإرشادية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لإستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كافة سبل الراحة لهم.
وأشار المحافظ إلى أن أسيوط تحظى بنقطتين من أهم نقاط المسار هما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط والذي يقع بالجبل الغربي حيث يوجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الآثرية والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر وهي أطول فترة قضتها العائلة في مكان خلال رحلتها كما إن الدير يضم الكنيسة الآثرية وهي الأقدم في العالم حيث دشنها السيد المسيح بنفسه وتكون النقطتين قبلة الآلاف من السياح من كل دول العالم كل عام.

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وأكد اللواء عصام سعد إنه جاري وضع اللمسات النهائية لأعمال التطوير التي تتم بالمسار لافتتاحه قريبًا حيث تم تطوير المنطقة الأثرية الواقعة بنطاق دير السيدة العذاء بقرية درنكه وإعادة ترميم وتطوير قنطرة جسر الجبل الأثرية بحي غرب وتطوير السور على جانبي الطريق وإضافة مساحات خضراء وتشجير المنطقة لإعطاء المكان شكل جمالي بالإضافة إلى تطوير المنطقة وبناء حوائط مرسوم عليها رموز مقدسة أعلي العيون الأثرية لتكون بداية مدخل مسار محطة العائلة المقدسة بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط فضلًا عن استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الآثرية وتجديد الأسوار الخارجية لها والانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتنسيق المواقع بالأشجار وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تستهدف الخروج بالمظهر الذي يليق بالطبيعة الدينية والآثرية والسياحية للمشروع بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيدين الثقافي والحضاري .

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