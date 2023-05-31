بنسبة نجاح 85.1%.. اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٥٣٣ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٤٣٥٢ طالب وطالبة ونجح ١٥٦٧٩٩.



كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩ % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣% .



وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أن هناك ٢٥٩ طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية مشيرا الى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥% ، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤%.



وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .