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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوقت ليس مناسبا.. تعليق مثير من موسيماني على تدريب الزمالك

صدى البلد

نشر أحمد حسن، تصريحات موسيماني، المدرب السابق للنادي الأهلي، عن سبب عدم تدريبه لنادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي “فيس بوك” :"بيتسو موسيماني في تصريحات لشبكة bein spors: تلقيت عرضا لتدريب الزمالك لكن الوقت غير مناسب".

وأكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي السعودي، أنه تلقى عرضًا لتدريب نادي الزمالك، في الفترة المقبلة.

وقال موسيماني، في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس” الإخبارية: "تلقيت عرضا من الزمالك المصري لكن هذا التوقيت ليس مناسباً لقبول العرض".

وأوضح في سياق آخر: "لو كانت الظروف مغايرة لوددت الاستمرار مع الأهلي المصري، لكن ظروف الدوري المصري تحتم عدم العمل هناك".

وتابع: "يوجد في عقدي مع الأهلي السعودي بند تجديد العقد لمدة موسم، لكن إدارة النادي لم تتواصل معي بهذا الخصوص، وأود البقاء في القارة الآسيوية".

واستطرد: "كنت على علم أن إدارة النادي الأهلي السعودي أخبرت اللاعبين بعدم الاحتفال باللقب وأنا احترمت ذلك".

وقاد بيتسو موسيماني أهلي جدة للصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد عام واحد من هبوط النادي.

ورفض لاعبو أهلي جدة الاحتفال بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”، أمس الأول، الاثنين، وسط ذهول موسيماني، إذ يعتبرون أن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى نقطة سوداء في تاريخ النادي، ولا يجب اعتبار العودة لدوري المحترفين بمثابة إنجاز للفريق.

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