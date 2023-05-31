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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استخبارات كوريا الجنوبية تفجر مفاجأة بشان الحالة الصحية لـ كيم جونج أون

كيم جونج أون
كيم جونج أون

ذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، أن الذكاء الاصطناعي الكوري الجنوبي، حدد أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يزن أكثر من 140 كيلوجرامًا.

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وتم نشر المعلومات من قبل عضو البرلمان الكوري الجنوبي من حزب القوة المدنية الحاكم يو سانج بوم، نقلاً عن تقرير استخباراتي إلى اللجنة البرلمانية ذات الصلة، التي يشغل منصب سكرتيرها.

وقال يو سانج بوم، نقلا عن بيانات استخباراتية: "خلال خطاب عام في 16 مايو، بدا كيم جونج أون متعبًا، مع وجود دوائر سوداء صافية تحت عينيه، أظهر تحليل للوزن باستخدام الذكاء الاصطناعي أنه يزن في مكان ما بين 140 و 150 كيلوجرامًا".

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وأشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أن كيم جونج أون يعاني من الأرق.

خدوش علي يد زعيم كوريا الشمالية 

ويترتب على التقرير أيضًا أنه منذ نهاية العام الماضي، لوحظت خدوش على يد الزعيم الكوري الشمالي، وقد يكون هذا مظهرًا من مظاهر التهاب الجلد الناجم عن الحساسية والتوتر.

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