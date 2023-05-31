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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التصوير قريبا.. مؤلف ولاد رزق يبدأ كتابة الجزء الثالث

ولاد رزق
ولاد رزق

بدأ المؤلف صلاح الجهيني فى كتابة سيناريو الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، وأعلن ذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، استعدادا لتصويره خلال الفترة القادمة.


ونشر صلاح الجهيني بداية السيناريو الخاص بالجزء الجديد وعلق عليه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: انسى كل اللي تعرفه عن ولاد رزق وابتدي من الأول، بس أوعى، أوعى تسلم دماغك لحد فيهم .

 

صلاح الجهيني يتحدث عن ولاد رزق 3 

وكان المؤلف صلاح الجهيني قد كشف مصير الجزء الثالث من فيلم “أولاد رزق” شهر ديسمبر الماضي، بعدما نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو من كواليس التحضيرات للعمل المنتظر. 

 

وكشف صلاح الجهيني عبر فيسبوك وقتها، منشورا لإنهاء جدل فيديو الفيشاوي قائلا:" مشروع فيلم ولاد رزق 3 في خطتنا.. بس مبدأناش فيه لحد دلوقتي.. إن شاء الله يتعرض في 2024". 

 

قصة فيلم ولاد رزق 

تدور أحداث فيلم ولاد رزق 2 بعد مرور 3 سنوات على انتهاء أحداث الجزء الأول، إذ يحاول الأشقاء الأربعة الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن السرقة والجريمة، لكن حدثا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

 

فيلم الشايب 

من ناحية أخرى يعمل المؤلف صلاح الجهيني على التحضير لفيلم آخر بعنوان الشايب وهو الفيلم الذى تم الإعلان عنه فى نهاية الجزء الثاني من ولاد رزق وقال الجهيني فى تصريحات سابقة: “عندي طموح يتصور وينزل قبل ولاد رزق”.

صلاح الجهيني المؤلف صلاح الجهينى فيلم ولاد رزق الجزء الثالث لولاد رزق

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