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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأطفال هتحبه .. طريقة عمل كب كيك السبانخ

كب كيك السبانخ
كب كيك السبانخ

تحتوى السبانخ على كمية كبيرة من العناصرالغذائية المفيدة للصحة والجسم ولكن البعض لايحب تناولها مطبوخة .. فكيف تقدمينها بشكل جذاب ومذاق شهي.


نقدم لكم طريقة عمل كب كيك السبانخ بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة .

 

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مقادير كب كيك السبانخ
2 كوب دقيق 
ربع كيلو سبانخ 
3 بيضة 
3 باكو فانيليا 
 كوب سكر 
 كوب لبن 
ثلاثة أرباع كوب زيت
عبوة بيكنج بودر
ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا 
نصف كوب جوز هند
ملعقة كبيرة خل

لون العجينة قبل دخولها الفرن 

 

طريقة عمل كب كيك السبانخ
* ضعي السبانخ واللبن والزيت والسكر في الخلاط واخفقيهم جيدا ثم ضيفي جوز الهند والخل واستمرى فى الخفق 
* فى وعاء اخر اخلطى خلط الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح وضعيه على خليط السبانخ وقلبيهم جيدا وضعيهم  في قوالب الكب كيك
* يمكن إضافة الزبيب أو جوز الهند على الوجه وادخلي كب كيك السبانخ في فرن ساخن حتى تمام النضج

السبانخ طريقة عمل كب كيك كب كيك السبانخ نجلاء الشرشابي كب كيك

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