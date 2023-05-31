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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

كولر
كولر

قرر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى لنادى الأهلى استبعاد نجم الفريق عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا فى الدوري المصري.

وكان المارد الأحمر قد حقق فوزا صعبا على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في مباراة مؤجلة بالدوري المصري.

كولر 

تفاصيل أزمة السويسري كولر مع أيمن أشرف

وقرر السويسري كولر مدرب الأهلي استبعاد أيمن أشرف من التدريبات الجماعية، ليرد اللاعب بنشر صورة على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي بقميص الأهلي، بالإضافة إلى عدم تواجده في تدريبات المستبعدين بعد مواجهة إنبي في الدوري المصري.

تدخلات من أجل حل الأزمة دون جدوى


وحاول سامى قمصان، المدرب العام، إقناع المدرب السويسري كولر بضرورة تواجد اللاعب في المران الجماعي خاصة أن اللاعب كان ملتزما في الفترة الماضية، إلا أن المدير الفني رفض كل المحاولات.

وتدخل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من إقناع  كولر بسبب حاجة النادي لجميع اللاعبين المقيدين في القائمة الإفريقية قبل مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 4 يونيو، لكن المدرب السويسري أصر على موقفه باستبعاد اللاعب.

ولم يشارك أيمن أشرف في أي مباراة لصالح الأهلي، منذ تولي المسئولية الفنية للسويسري مارسيل كولر في بداية الموسم الحالي.

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الاهلي والوداد 


عدد حضور جماهير الأهلي بمباراة الوداد

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن حضور الجمهور لمباراة الأهلي والوداد ضرورة، مشيرا في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأول، الاثنين، إن الأهلى حريص على حضور الجمهور لمباراة الأهلي والوداد في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدير التنفيذي للنادي الأهلى، أن الأهلي طالب بالسعة الكاملة للجمهور في ستاد القاهرة في مباراة الوداد، وتابع: “إننا واثقون في أجهزة الدولة لتنظيم مباراة الأهلي والوداد على أعلى مستوى”.

واستطرد: “نرجو إعادة النظر في عدد الجمهور الحاضر لمباراة الأهلي والوداد”، مشيرا إلى أن فريق الوداد يصل غدا وسيتم تقديم الدعم والمساندة والاستقبال الحافل للبعثة.

ونوه إلى أن سعر تذكرة الدرجة الثالثة 100 جنيه، وحريصون على الحصول على الحد الأدنى من أجل التوفير على جماهير النادي الأهلي.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ27 لبطولة الدوري الممتاز، والتي أقيمت على استاد القاهرة، سيطر الأهلي على المباراة بالكامل، وشن غارات هجومية مكثفة على دفاعات فريق سيراميكا، ولاحت له أكثر من فرصة محققة، خاصة في الشوط الثاني كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، ولكنها لم تصل للنهاية السعيدة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

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