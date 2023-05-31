تعليم النواب تكشف أهمية مبادرة حياة كريمة في دعم الطلاب الثانوية العامة

أشادت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بجهود مؤسسة حياة كريمة بشأن إطلاق مبادرة تقدر فى 10 أيام لطلاق الثانوية العامة لتقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلاب قبل الامتحانات النهائية، التي ستبدأ في شهر يونيو المقبل.

دعم ومساندة الطلاب وأولياء الامور

وقالت “العسيلى” لـ"صدى البلد"، إن المبادرة تستهدف دعم ومساندة الطلاب وأولياء الامور على الحصول على درجات مرتفعة بدون الجوء الى الدروس الخصوصية فهى تخفف الاعباء التى تقع على كاهل اولياء الامور فى هذا الامر فضلا عن كونها خطوة إيجابية لرسم مستقبل افضل للطلاب.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية توضيح للطلاب الصورة الحقيقية بشأن الالتحاق بالكليات المختلفة فليست كليتى الطب والهندسه هما القمة بل كل من قام بالتميز فى اى كلية سوف يكون متميزا بلا شك بالاضافة الى أهمية تنمية الوعى الكافى لدى طلاب الثانوية العامة تجاة الوطن.

تأتي المبادرة الجديدة التي تطلقها مؤسسة "حياة كريمة" لطلاب الثانوية العامة إيمانًا منها بأهمية دورها المجتمعي تجاه كافة الفئات المستهدفة وخاصة الشباب؛ الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة "حياة كريمة"، واستكمالاً لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.\

وتتضمن المبادرة تقديم مراجعات لجميع المواد للشعب الثلاث "علمي علوم، علمي رياضيات، أدبي" للطلاب بجميع محافظات الجمهورية، كما تسعى المبادرة أيضًا لتقديم الدعم المعنوي للطلاب، وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع فترة الامتحانات وسهولة اجتيازها، علاوةً على الوقوف إلي جانب أسُر الطُلاب ودعمهم.

وتعد مؤسسة "حياة كريمة" مؤسسة شبابية رائدة في العمل التنموي والمجتمعي، تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم، وتسعى لتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل الوصول للفرص المناسبة.