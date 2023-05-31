اقتصاد الإمارات.. 8.9 مليار درهم قيمة مساعدات سكنية خلال 10 أعوام

أكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس برنامج الشارقة للإسكان أن الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجه برفع سقف المساعدات السكنية السنوية لمواطني الإمارة من 1000 إلى 1500 مساعدة إعتبارا من العام الحالي وذلك مواكبة وإستجابة لنتائج تعداد الشارقة 2022، مشيرا إلى أن المجلس التنفيذي بالشارقة يصدر سنويا 3 قوائم تشمل كل واحدة منها 500 مساعدة سكنية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” قال الطنيجي إن إجمالي عدد المساعدات التي قدمها برنامج إسكان الشارقة خلال العشر سنوات تجاوز 10 آلاف و879 مساعدة بقيمة أكثر من 8.9 مليار درهم كان نصيب المنح منها أكثر من 5 مليارات درهم والقروض 3.4 مليار درهم ، مشيرا إلى أن حصة المستفيدين من هذه المساعدات في مدينة الشارقة والحمرية كان 6 آلاف و400 مساعدة وفي المنطقة الشرقية 3155 مساعدة وفي المنطقة الوسطى 1271 مساعدة وتم خلال الفترة المذكورة تسليم 4200 مسكن ويبلغ عدد المساكن قيد الإنشاء حاليا 3476 مسكنا إلى جانب 3231 مسكنا صدر بها قرارات لمستحقيها منهم من ينتظر تسلمه ضمن مجمعات سكنية والآخر يقوم ببنائه وفق متطلباته.

وألقى الطنيجي الضوء على المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج، لافتا إلى أنه من أبرزها في مدينة الشارقة، منطقة "القطينة 1 و 3 و 5 “ التي تقع ضمن ضاحية ”مهذب" ، حيث أن المجمع السكني في "القطينة 1" يضم 366 وحدة سكنية وقد تم تسليم الأعمال الإنشائية للشركة المنفذة وتستغرق مدة التنفيذ سنتين.. فيما يضم مجمع " القطينة 3 " 460 وحدة سكنية وتضم " القطينة 5 " 214 وحدة سكنية.

أما في مدينة كلباء .. فقد تم تسليم المرحلة الأولى من مشروع المجمع السكني " الساف " ويضم 151 وحدة سكنية ويجري حاليا تنفيذ أعمال الطرق بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة تمهيدا لتسليمها للمستحقين فيما تجري الأعمال في المرحلة الثانية من "الساف " الذي يضم 273 وحدة سكنية حيث وصلت نسبة الانجار فيه إلى 70 في المائة على أن يتم الاستلام بنهاية العام الجاري.

كما تضم كلباء مجمعا سكنيا آخر وهو " مجمع طريف السكني " و يشمل 200 قطعة أرض والمشروع حاليا قيد توزيع الأراضي على مستحقيها من جانب دائرة التخطيط والمساحة ومن ثم إعداد المخططات و التصاميم وهناك أيضا مشروعين في منطقة وادي الحلو التابعة لمدينة كلباء المشروع الأول هو أنشاء شعبية " المهتدي " و تضم 31 مسكنا وهو حاليا في مرحلة إعداد التصاميم والمناقصات اللازمة والمشروع الثاني إنشاء شعبية " القليعي " و تشمل 50 مسكنا والمشروع حاليا في مرحلة أعمال تسوية الأراضي وتمهيدها .

وأوضح الطنيجي أن مشاريع المجمعات السكنية تشمل أيضا مدينة خورفكان التي تضم 5 مجمعات المجمع الأول في منطقة النحوة ويضم 16 وحدة سكنية وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 80 في المائة والثاني مجمع " الحراي 2 " ويضم 48 وحدة سكنية وتقدر نسبة الإنجاز ب 43 في المائة ، فيما يضم مجمع " الحراي 3 " 16 وحدة سكنية وتصل نسبة الإنجاز إلى 90 في المائة على أن يتم تسليمها للمستفيدين في غضون الشهرين المقبلين إلى جانب مجمع القادسية السكني ويضم 87 وحدة سكنية والمشروع حاليا في طور إعداد المخططات وطرح المناقصات وأخيرا مجمع " الحراي 4 " ويشمل 329 وحدة سكنية وتم تسليم المشروع للشركة المنفذة ويستغرق التنفيذ سنتين.

وفي مدينة دبا الحصن يعمل برنامج إسكان الشارقة على تنفيذ 8 بنايات سكنية تضم 248 وحدة سكنية وفي المنطقة الوسطى لا توجد هناك مجمعات سكينة وذلك لوفرة الأراضي حيث يتم توزيع الأراضي على مستحقيها وتقوم بلديات المنطقة بتسويتها ومن ثم يتولى برنامج "إسناد" إنشاء المساكن للمستفيدين.