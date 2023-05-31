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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش هيكلفك 10 جنيهات.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ

صدى البلد

إذا كنت تودين تقديم مسليات سهلة ولذيذة فإنه يمكنك تقديم الايس كريم بأقل التكاليف، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل آيس كريم البطيخ 

ايس كريم البطيخ 

مقادير عمل آيس كريم البطيخ:

٤/١ كوب ماء
٤/١ كوب سكر 
 مكعبات بطيخ مخلية من البذور
١ كوب زبادي 
كيس كريم شانتيه 
١ ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل أيس كريم البطيخ بالخطوات :

١- ضعي الماء والسكر في إناء صغير على نار متوسطة وقلبي جيدا حتى يذوب السكر.

٢- اسكبي الماء في كوب وضعيه جانبا حتى يبرد تماما.

٣- ضعي مكعبات البطيخ في الخلاط الكهربائي حتى تصبح سائلة. 
اسكبيها في وعاء كبير فارغ واضيفي الزبادي

اضربي الكريم شانتيه بالماء المحلي البارد وبعدين ضيفي كله في الخلاط

٤- قلبي المكونات جيدا حتى تمتزج تماما.
٥- قومي بوضع جميع المكونات في وعاء معدني وضعيه في الفريزر للتجميد لمدة ٦ ساعات، حتى يتماسك تماما.

٦- عند التقديم، اخرجي أيس كريم البطيخ من الفريزر واتركيه جانبا لمدة ٥ دقائق، ثم ابدئي بوضعه في أكواب التقديم او بداخل البطيخ وزينيه بقطع البطيخ 

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