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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

26 محضرًا.. سكرتير مساعد كفر الشيخ يقود حملة على المخابز ببيلا

سكرتير مساعد كفر
سكرتير مساعد كفر الشيخ

قاد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، يرافقه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الأربعاء، حملة مفاجئة على المخابز البلدية بمركز ومدينة بيلا، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات القياسية ونظافة أدوات العجن والمعدات المستخدمة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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شارك في الحملة أيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، وسامح البنا، بالرقابة التموينية بمديرية التموين، ورضا بدوي، بإدارة التموين ببيلا.

أسفرت الحملة عن تحرير 26 محضراً جرى تصنيفها ما بين 12 محضر نقص وزن و7 محاضر عدم إعلان و 5 محاضر نظافة معجن ومحضرين توقف عن الإنتاج.

أكد السكرتير العام المساعد، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر بالمخالفات، واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام لصالح المواطنين لتقديم الخبز بشكل صحي ومطابق للمواصفات القانونية.

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