المدير الفني السابق للأهلي والزمالك يوقع لنادٍ قطري

أعلن الإعلامي عمرو ربيع ياسين عن توقيع كارتيرون بـ أم صلال القطري بعد رفض صن داونز طلباته.

وكتب “ربيع” من خلال حسابه الشخصي تويتر: "داونز يرفض الطلبات المالية لكارتيرون (500 ألف دولار مقدم تعاقد و50 ألف دولار شهرياً) في اجتماعهم بجنوب أفريقيا وأم صلال القطري يوافق علي طلبات المدير الفني المالية وكارتيرون يوقع عبر الايميل علي العقد ويغادر من جنوب أفريقيا خلال ساعات مُتجهًا إلي قطر للإعلان الرسمي".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما صعد الوداد المغربي إلي المباراة النهائية على حساب صن داونز وضرب موعدًا مع النادي الأهلي.

وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 يونيو المقبل، في المغرب.