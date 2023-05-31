أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن الحضور الجماهيري لـ مباراة الأهلي والوداد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مباراة الأحد المقبل بين الأهلي والوداد مهمة للغاية، مشيرا إلى أن الحضور الجماهيري سيكون أكثر من 20 ألف متفرج.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه لن يعلن عدد الحضور الجماهيري، ولكن العدد سيكون أكثر من 20 ألف، وأن رقم الحضور سيكون مميزا.

وكشف عن أن عدد الحضور الجماهيري لن يقل عن 50 ألفا، وأنه من الممكن أن يصل العدد لـ السعة الكاملة.

وتابع أحمد موسى، أنه يطالب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتوجيه كلمه لـ الجماهير غدًا أثناء افتتاح فرع جديد لـ النادي الأهلي.

ولفت إلى أن النادي الأهلي، يمتلك جمهورا كبيرا، وأن الكابتن محمود الخطيب، يحصل على ثقة وحب من الجميع، منذ أن كان لاعب، وبعد رئاسة النادي، معلقًا “ الخطيب لم يحصل في تاريخه على كارت أحمر، وفى أثناء حصوله على كارت أصفر ذهب لـ الحكم و اعتذر له”.

وأشار إلى أن محمود الخطيب، محبوب من جميع الجماهير المصرية، وأن الكل يحبه، لآنه لاعب و كابتن يحب الجميع.