عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عروس تثير الجدل بارتداء حماتها لملابس غير متوقعة بحفل زفافا ابنها.. تفاصيل

صدى البلد

حماتي ترتدي ملابس الجنازة في حفل زفافي .. هكذا أثارت عروس الجدل  على منتدى Reddit لتوترها قبل الزفاف. ومع ذلك ، لم تكن متأكدة مما إذا كانت تبالغ في رد فعلها أم لا ، لذلك انتقلت إلى منتدى Reddit لطلب النصيحة.


أوفقا لموقع اكسبريس وضحت العروس مؤكدة عبر المنتدى أن حماتها كانت بحاجة إلى فساتين مناسبة لأن ابنها وابنتها كانا يتزوجان في نفس العام فقد  اشترت حماتها فستان أسود خالص مع شريط من الذهب ، على الرغم من أن ألوان الزفاف من المفترض أن تكون زرقاء فاتحة وذهبية.

بينما لم تعتقد العروس أن حماتها كانت متعمدة عن عمد ، ولا تشعر بأي "عداء مباشر" ومع مرور عدة أشهر على الزفاف ، سألت منتدى Reddit عما إذا كانت لديها حق في توقع شراء حماتها لفستانًا جديدًا أكثر ملاءمة بدلا من ما أعتبرته زي الجنازة لحضور حفل زفاف ابنها.

تم انقسام آراء رواد المنتدى ، بينما كان العديد من مستخدمي Reddit يتعاطفون مع العروس المجهدة ، كان آخرون إلى جانب حماتها.

قال بعض مستخدم Redditpineconedance إن اللون الأسود من الألوان التي تحمل العديد من الأناقة و اقترح إمكانية أرتداء 

 وشاح ملون  فلوق الفستان لأضفاء المزيد من البهجة .

فيما أكد بعض رواد المنتدى أن اللون، الأسود مناسب لحفلات الزفاف الشتوية وليس لون جنائزي  فهو مناسب لحفلات الزفاف الشتوية ، طالما أنه مصمم بشكل مناسب. "

حفل زفاف منتدى Reddit فستان أسو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات الآن

موضوعات متعلقة

«بلا حواجز»|مشروع تخرج لطالبات آداب القاهرة لنشر الحضارة المصرية بين المكفوفين ولتنشيط السياحة

عبر تويتر.. فيديو يثير الجدل للعثور على جثة جرفتها سيول الأردن

سر ظهور حوت بالقرب من السواحل النرويجية أعرف القصة وسبب ظهوره ؟

حصد آلاف المشاهدات.. طفلة يمنية تثير عاطفة رواد السوشيال ميديا بمقطع فيديو

شاب يثير الجدل بصورة من المقابر ..شاهد

غرامات تصل إلى 5000 جنيه.. أخطاء شائعة في الشواء انتبه إليها

عروس تثير الجدل بمنتدى أمريكي بسبب تصرف غريب من والدتها يوم الزفاف|تفاصيل

أم تثير الجدل بجوابات صغيرة لطفلتها .. شاهد

ترشيحاتنا

دعاء يغير القدر .. داوم عليه يغير حالك للأفضل

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 25-5-2023

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيد المسيح أول لاجئ يزور مصر

هل تفرض أمريكا عقوبات على لبنان بسبب عدم انتخاب رئيس؟.. مسئولة تجيب

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروع أمام سفاري بارك بإمبابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بأنوثتها

مسمينى على الموبيل chocolate.. صور تجمع بين شيرين وحسام عقب رجوعهما لبعض

عروس تثير الجدل بارتداء حماتها لملابس غير متوقعة بحفل زفافا ابنها.. تفاصيل

أحمد الفيشاوي يفتتح فيلمه رهبة مصنع الكراسي في السعودية.. شاهد

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ