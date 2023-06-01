عروس تثير الجدل بارتداء حماتها لملابس غير متوقعة بحفل زفافا ابنها.. تفاصيل

حماتي ترتدي ملابس الجنازة في حفل زفافي .. هكذا أثارت عروس الجدل على منتدى Reddit لتوترها قبل الزفاف. ومع ذلك ، لم تكن متأكدة مما إذا كانت تبالغ في رد فعلها أم لا ، لذلك انتقلت إلى منتدى Reddit لطلب النصيحة.



أوفقا لموقع اكسبريس وضحت العروس مؤكدة عبر المنتدى أن حماتها كانت بحاجة إلى فساتين مناسبة لأن ابنها وابنتها كانا يتزوجان في نفس العام فقد اشترت حماتها فستان أسود خالص مع شريط من الذهب ، على الرغم من أن ألوان الزفاف من المفترض أن تكون زرقاء فاتحة وذهبية.

بينما لم تعتقد العروس أن حماتها كانت متعمدة عن عمد ، ولا تشعر بأي "عداء مباشر" ومع مرور عدة أشهر على الزفاف ، سألت منتدى Reddit عما إذا كانت لديها حق في توقع شراء حماتها لفستانًا جديدًا أكثر ملاءمة بدلا من ما أعتبرته زي الجنازة لحضور حفل زفاف ابنها.

تم انقسام آراء رواد المنتدى ، بينما كان العديد من مستخدمي Reddit يتعاطفون مع العروس المجهدة ، كان آخرون إلى جانب حماتها.

قال بعض مستخدم Redditpineconedance إن اللون الأسود من الألوان التي تحمل العديد من الأناقة و اقترح إمكانية أرتداء

وشاح ملون فلوق الفستان لأضفاء المزيد من البهجة .

فيما أكد بعض رواد المنتدى أن اللون، الأسود مناسب لحفلات الزفاف الشتوية وليس لون جنائزي فهو مناسب لحفلات الزفاف الشتوية ، طالما أنه مصمم بشكل مناسب. "