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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مرأة

أحمد العوضي يأكلها بدمائها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة نيئة؟

صدى البلد

اثار النجم احمد العوضي جدلا كبيرا بعد ظهوره في برنامج صاحبة السعادة يتناول الكبدة النيئة

احمد العوضي والكبدة النيئة

وليس هناك من ينكر أن الكبد هو أحد أكثر الأطعمة المفيدة  إلى جانب كونها غنية بالبروتين ، فهي محملة بمستويات عالية من الحديد والفيتامينات والعديد من المغذيات الدقيقة المفيدة الأخرى. 

 

 وقد يختار بعض الناس تناول الكبد نيئًا لأن طهيه يمكن أن يقلل من بعض العناصر الغذائية في الطعام ، خاصة تلك القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامين سي وفيتامين ب.

 يوصي العديد من خبراء الصحة بعدم تناول الكبد النيئ بسبب وجود البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى التسمم الغذائي ، وأبرزها الإشريكية القولونية  والعطيفة . هذا التحذير مهم بشكل خاص للحوامل أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وفقا  لiflscience

هناك بعض الأدلة غير المباشرة على أن الخطر قد يكون ضئيلًا بالنسبة للأشخاص الأصحاء الذين لديهم أجهزة مناعية قوية. نظرت إحدى الدراسات في عام 2019 لمعرفة ما إذا كان حظر كبد البقر النيء في المطاعم في جميع أنحاء اليابان قد أثر على معدل عدوى الإشريكية القولونية  . 

وخلصت إلى أن الحظر لم يقلل من عدد الأشخاص الذين يصابون بالتسمم الغذائي ، مما يشير إلى أن خطر الإصابة بالإشريكية القولونية من تناول الكبد النيء كان منخفضًا في البداية. 

 

أحمد العوضى التسمم الغذائي النجم أحمد العوضي تناول الكبدة الكبدة الكبدة النيئة

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