بحضور وزير الرياضة| احتفالية في الكنيسة القبطية يـ عيد دخول المسيح مصر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفي حضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر، والتى أقيمت فى كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، فى إطار فعاليات إحياء مسار العائلة المقدسة الذى اعتمدته الدولة المصرية مسارًا سياحيًّا عالميًّا.



حضر الاحتفالية عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية، وعدد من الشخصيات العامة والنيابية والتنفيذية، ومجموعة كبيرة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والآباء الكهنة والشمامسة.



تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الأقباط بعيد دخول السيد المسيح مصر، مشيرًا أننا دائمًا في أعياد سويًا.



وأكد وزير الشباب والرياضة، أن إحياء مسار العائلة المقدسة ؛ يُعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية، ويؤكد أيضًا اهتمام الدولة المصرية بإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنفيذ أعمال التطوير الشامل للمسار بجميع المحافظات.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدًا الأول من يونيو، بعيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر.