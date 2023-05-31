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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لما تعمل مهاجم مدريد في البيت.. شبيه بنزيما يتحدى مبابي بالملاعب المصرية

شبيه بينزيما
شبيه بينزيما

ظهر منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي شاب مصري في احد ملاعب مراكز شباب القاهرة وهو يستعرض الشبه الكبير بينه وبين مهاجم نادي ريال مدريد الاسباني، كريم بنزيما. 
 

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وفي عدة فيديوهات متتالية ظهر فيها الشاب يطلق تحديات كروية داخل الملعب مع شخصيات مصرية لكنها تشبه لاعبي الأندية العالمية، ابرزهم شبيه اللاعب كليان مبابي وشبيه حارس المرمى اليسون ، في مقاطع قصيرة انتشرت كالنار في الهشيم على موقع تيك توك.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي ، الفيديو الذي ظهر فيه شبيه بنزيما، والذي انتشر بسرعة البرق على مواقع السوشيال ميديا و حصد كثيرا من المشاهدات .

وكتب الرواد، العديد من التعليقات عن الشبه المذهل بين الطرفين ومنها :

“هذا الشاب يشبه بنزيما أكثر من بنزيما نفسه”.
“بنزيما مصر”.
“لما تعمل بنزيما في البيت”.
“ده بنزيما 80 و التانى 95 والله المستعان”.
“في واحد في الريال شبهك اسمه كريم بنزيما”.
“طيب ده بنزيما .. كريم فين؟”.
“ابو ابراهيم قائد البلدية”.
“بنزيما النسخة المصرية”.

كريم بنزيما ملاعب مواقع التواصل ريال مدريد

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