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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زيادة عدد المشجعين.. تامر أمين يعلن مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي |فيديو

النادي الأهلي
النادي الأهلي

قال الإعلامي تامر أمين ، إن العامري فاروق  نائب رئيس النادي الأهلي أعلن موافقة الأجهزة الأمنية على حضور جماهيرالأهلي بالسعة الكاملة في نهائي أفريقيا أمام الوداد الأحد المقبل.

 نائب رئيس النادي الأهلي يعلن السماح لـ 50 ألف مشجع 

وأضاف “أمين”، أثناء تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن العامري فاروق  نائب رئيس النادي الأهلي أعلن هذا الخبر منذ قليل على صفحته الرئيسية على الفيسبوك.

تامر أمين: النادي الأهلي في مهمة وطنية

وتابع "رسمياً بعد أن كانت العدد المسموح به 20 ألف متفرج، أصبح 50 ألف متفرج ومشجع لـ النادي الأهلي، في هذه المهمة الوطنية لأنه يلعب باسم مصر ويمثلها "

النادي الأهلي العامري فاروق الأجهزة الامنية جماهيرالأهلي الإعلامي تامر أمين

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