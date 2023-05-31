الونش .. تطور مهم في جراحة الرباط الصليبي لـ نجم الزمالك

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إجراء محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض، عملية الرباط الصليبي بنجاح اليوم الأربعاء بأحد المستشفيات بألمانيا .

وقال الدكتور محمد أسامة أن العملية التي أجراها "الونش"، عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي بواسطة المنظار الجراحي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق مؤكدا أن الحالة الطبية لمحمود حمدي "الونش" مطمئنة بعد إجراء الجراحة.

وأشار محمد أسامة إلى أن اللاعب سيبدأ خلال الفترة المقبلة عملية العلاج الطبيعي ضمن البرنامج الموضوع للتعافي من الإصابة.