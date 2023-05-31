عضو تنسيقية شباب الأحزاب: ريادة الأعمال كلمة السر للربط بين تطلعات المواطن المصري

قالت الدكتور صفاء حسني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عدم وجود جهة مصرية لمتابعة مؤشرات التعليم هو أحد أسباب تراجع مصر في مؤشرات التعليم الدولية، وبالتالي يمكن للمجلس الأعلى للتعليم أن يقوم بهذا الدور.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج الحوار الوطني، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن كلمة السر التي تربط بين كل طلبات المواطن المصري، هي ريادة الأعمال، فالطفل حتى يكون مبتكرا يجب أن يعي ماذا تعني ريادة الأعمال.

بشكل مختلف ينمي في الطالب كيفية الابتكار

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه لا بد من العمل على التدريب على العصف الذهني، وإدارة الفصول بشكل مختلف ينمي في الطالب كيفية الابتكار.