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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط: مستشفى الأورام الجديدة صرح طبي

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يلتقى وفد الشركة المنفذة لمستشفى الأورام

عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعه أسيوط، اليوم الأربعاء اجتماعاً بوفد شركة سبيشيال جروب المنفذة لمشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد؛ للوقوف علي آخر مستجدات الأعمال الإنشائية والتنفيذية للمشروع، ومناقشة الخطة الإنشائية المستقبلية للمشروع.

حضر الاجتماع الدكتور محمد أسعد رئيس مجلس إدارة شركة سبيشيال جروب، واللواء وليد ممدوح عضو مجلس إدارة الشركة، واللواء خالد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء أمجد شكري مدير قطاع المشروعات والعلاقات العامة والحكومية، والعميد محمود أمين مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة ومدير المتابعة، والمهندس ممدوح عبادة مدير القطاع الهندسي، والدكتور دويب حسين المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والمستشار أسامة خليفة مستشار رئيس الجامعة للشئون القانونية، والدكتور نوبى حسن عميد كلية الهندسة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان مسعد ذكي عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور عبد المنطلب محمد مدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، والدكتور يحيى عبد العظيم مدير مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد بمركز الاستشارات الهندسية، والدكتور محمد الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، .  
و أكد رئيس الجامعة، أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى الأورام الجامعي الجديد، وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التى تواجه افتتاح المرحلة الأولى منه فى أقرب وقت ممكن؛ وذلك لرفع العبء عن مرضى الأورام، وتحقيق أفضل خدمة للمرضى.

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 وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، أن مشروع إنشاء مستشفى الأورام الجامعي الجديد ؛ يأتي استكمالا وامتدادا لمستشفيات جامعة أسيوط، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصري، وتوفير خدمات علاجية لكل فئات المجتمع.

 حيث يجرى إنشاء مبنى مستشفى الأورام الجامعي على مساحة ( 15) ألف متر مربع، ويتكون من بدروم وأرضي (9 ) أدوار بمسطحات إجمالية؛ (90 ) ألف متر، ومن المقرر أن يتم وفقا لأحدث النظم العالمية؛ لخدمة مرضى الأورام من مختلف الفئات العمرية من المترددين على مستشفى أسيوط الجامعي،  ومعهد جنوب مصر للأورام للعلاج ، ويتم تنفيذه على (3 ) مراحل بطاقة استعابية؛ ( 450 ) سريرا؛ شاملة كافة الخدمات لعلاج الأورام، و تشمل المرحلة الأولى: العيادات، والعلاج الكيماوي،  والصيدلة الإكلينيكية، والاستقبال، والجهاز الإداري، كما تشمل المرحلة الثانية: العلاج الإشعاعي، والأشعة التشخيصية، والمعامل، والعمليات الصغرى، والمناظير، والطوارئ، وأما المرحلة الثالثة فتتضمن: الانتهاء من تجهيز عشرة ( 10 ) غرف عمليات، وثلثمائة (300 ) سرير، وغرف للعناية المركزة المتخصصة للأطفال، كما يتضمن كذلك : إنشاء وحدة طبية لتقديم الكشف المبكر عن الإصابة بالسرطان، وتقديم خدمات التوعية للمواطنين؛ للوقاية من الإصابة به، والذي سوف يتولى عمل الفحوصات الطبية، والمسحات الدورية للمواطنين، بالإضافة إلى إنشاء مركز بحثي متخصص في إجراء دراسات وأبحاث متخصصة في مجالات الأورام المختلفة.

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