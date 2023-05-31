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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصدرت التريند .. طريقة عمل البامية الويكا

صدى البلد

تعد البامية من الأكلات السهلة واللذيذة التي يمكن أن تقدميها لأسرتك بطرق مختلفة وقد تصدرت البامية تريند السوشيال ميديا ولذلك نقدم لكي اليوم  طريقة عمل البامية الويكا


 مقادير البامية الويكا : 


٤٠٠ الي ٥٠٠ جرام بامية خضراء أو مجمدة.

٢ كوب كبير مرق ” شوربة” لحم أو دجاج.

٥ فصوص ثوم مفروم.

زيت نباتي أو سمن.

فلفل أسود مطحون.

كزبرة مجففة.

ملح.
طريقة التحضير

١. قومي بوضع كوبين كبيرين الحجم من مرق الدجاج أو اللحم في إناء على النار حتى يصلوا للغليان.

٢. أضيفي فصين مفرومين من الثوم وقليلًا من الفلفل الأسود مع الملح حسب الطلب إلى المرق أو الشوربة ودعيها تغلي لمدة 5 دقائق أخرى.

٣. احضري البامية سواء أكانت خضراء طازجة أو مجمدة (قومي بغسلها بالماء قبل التحضير حتى تصبح لينة)، ثم قومي بتقطيع البامية على هيئة حلقات رفيعة السُمك.

٤. أضيفي حلقات البامية إلى الشوربة بعد الغليان، و اتركيها على النار لمدة ١٥ دقيقة أو لحين تمام النضج.

٥. قلبي البامية بين الحين و الأخر بطريقة الخفق باستخدام المضرب السلك بدلًا من استخدام المفراك ( إذا كنت لا تملكين المفراك ) الذي يُستخدم في الطريقة الأصلية.

٦. قومي بتحضير ” الطشة أو طشة الثوم ” في مقلاة صغيرة عن طريق تحمير فصوص الثوم المفروم في قليل من الزيت النباتي أو السمن، ثم بعد إغلاق النار أضيفي الكسبرة المجففة و حركي المقلاة قليلًا.

٧. أضيفي طشة الثوم إلى مفروكة البامية أو البامية الويكة و اتركيها تغلي على النار لخمس دقائق إضافية ثم اغلقي النار.

** تُقدم ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز بجانب اللحوم أو الدجاج.

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