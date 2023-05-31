الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من مباراة المقاولون

هدد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بعدم استكمال مباراته أمام المقاولون العرب على ملعب الجبل الأخضر، بعد احتساب ركلة جزاء ضده.

واعترض الجهاز الفني للإسماعيلي على احتساب الحكم محمد يوسف ركلة جزاء ضد الدراويش في الدقيقة 56، وقرر عدم استكمال المباراة لتتوقف المباراة لمدة 15 دقيقة حتي الوقت الحالي ولم تستأنف.

ويخوض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمد نصر ومحمد دسوقي وكريم عرفات

خط الوسط: سيرجي اكا ومحمد حسن وأحمدمدبولي

خط الهجوم: ياوانور وفراس الشواط ومحمد الشامي

