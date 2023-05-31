الدفاع الروسية: الطيارون الأمريكيون ينتهكون بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال أوليج جورينوف، إن طياري القوات الجوية الأمريكية ينتهكون بروتوكولات عدم الصدام في سوريا.

وذكر جورينوف في مؤتمر صحفي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن الطيارين الأمريكيين يقومون بتنشيط أنظمة الأسلحة عند اقترابهم من طائرات القوات الجوية الروسية.

وأضاف :"تتواصل الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات عدم الصدام والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سوريا من قبل ما يسمى بـ "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة، فيما يواصل طيارو القوات الجوية الأمريكية تفعيل أنظمة الأسلحة عند الاقتراب من طائرات القوات الجوية الروسية التي تقوم برحلات مجدولة في شرق سوريا".

