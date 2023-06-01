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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرازيل .. السجن 9 سنوات للرئيس الأسبق فرناندور كولور بتهم فساد

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة العليا في البرازيل مساء الأربعاء بسجن الرئيس الأسبق فرناندو كولور لمدة 8 سنوات و10 أشهر بعد إدانته بتهم فساد مالي وتبييض أموال في إطار "فضيحة بتروبراس".

وكان ثمانية من قضاة المحكمة العشرة صوّتوا الخميس الماضي لصالح إدانة الرئيس الأسبق بالتهم الموجّهة إليه.

والأربعاء، أصدرت المحكمة العليا العقوبة بحقّ المدان، علمًا أنّ مقرّر المحكمة القاضي إدسون فاشين كان قد أعلن في أعقاب حكم الإدانة أنّ العقوبة على التّهم التي أدين بها الرئيس الأسبق تصل إلى السجن لمدّة 33 سنة.

وكولور هو أول رئيس برازيلي ينتُخب ديمقراطيًا بالاقتراع العام المباشر بعد انتهاء الديكتاتورية العسكرية التي حكمت البلاد من 1964 وحتى 1985.

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والرئيس الأسبق متّهم بتلقّي رشى بقيمة 20 مليون ريال (حوالي 3,8 مليون يورو) بين العامين 2010 و2014 حين كان سيناتوراً، واعتبر القاضي فاشين أنّ كولور استخدم "نفوذه السياسي لتسهيل توقيع عقود".

وبحسب النيابة العامّة، فقّد تلقّى كولور حوالي أربعين دفعة مقابل تسهيله بطريقة "غير نظامية" إبرام هذه العقود بين شركة إنشاءات وشركة تابعة لمجموعة النفط العامة "بتروبراس"، ونفى وكلاء الدفاع عن الرئيس الأسبق كلّ التّهم الموجّهة إليه.

وفُتح التحقيق في هذه القضية في إطار فضيحة بتروبراس التي هزّت اعتباراً من 2014 الطبقة السياسية البرازيلية بأكملها.

البرازيل فرناندور كولور الديكتاتورية المحكمة العليا بتروبراس

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