"الخارجية النرويجية": لن نسمح لروسيا بتقرير موعد انضمام أوكرانيا للناتو

قالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفلدت إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يسمحوا لروسيا بأن تقرر متى يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الحلف.



يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج صرح في 24 مايو بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانضمام إلى الناتو أثناء الحرب.



ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن هويتفلدت قولها، عشية اجتماع لمدة يومين مع نظرائها في حلف شمال الأطلسي، إن "الأمر متروك لأوكرانيا وحلفاء الناتو لتقرير متى ستصبح أوكرانيا عضوا في الناتو، وليس الأمر متروكًا لموسكو لاتخاذ القرار".



كما شددت وزيرة الخارجية النرويجية أيضًا على أن السويد يجب أن تصبح عضوًا كامل العضوية قبل قمة الناتو القادمة التي ستعقد في فيلنيوس يومي 11 و 12 يوليو المقبل، قائلة "لا يوجد أي سبب على الإطلاق لإعاقة انضمام السويد لأنها تستوفي جميع المعايير".