عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الخارجية النرويجية": لن نسمح لروسيا بتقرير موعد انضمام أوكرانيا للناتو

صدى البلد

 قالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفلدت إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يسمحوا لروسيا بأن تقرر متى يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الحلف.


يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج صرح في 24 مايو بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانضمام إلى الناتو أثناء الحرب.


ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن هويتفلدت قولها، عشية اجتماع لمدة يومين مع نظرائها في حلف شمال الأطلسي، إن "الأمر متروك لأوكرانيا وحلفاء الناتو لتقرير متى ستصبح أوكرانيا عضوا في الناتو، وليس الأمر متروكًا لموسكو لاتخاذ القرار".


كما شددت وزيرة الخارجية النرويجية أيضًا على أن السويد يجب أن تصبح عضوًا كامل العضوية قبل قمة الناتو القادمة التي ستعقد في فيلنيوس يومي 11 و 12 يوليو المقبل، قائلة "لا يوجد أي سبب على الإطلاق لإعاقة انضمام السويد لأنها تستوفي جميع المعايير".

 

وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفلدت روسيا حلف الناتو ينس ستولتنبرج أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات الآن

الخضري: التهديد بالانسحاب من المباريات "كارثة".. ومواجهة الأهلي والوداد صعبة

أنت كذاب| موسيماني يرفض تدريب الزمالك.. ومرتضى منصور: "قولنا مين فاوضك؟!"

ترشيحاتنا

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

في ذكراه.. الشاعر الأمريكي والت ويتمان وتأثيره بالأدب العربي الحديث

متى يتم تطبيق عقوبة الإعدام فى جريمة الخطف.. قانون العقوبات يجيب

شافت الودع.. منى زكي تكشف نبوءة عرافة حدثت معها

حواوشي بـ5 جنيهات.. حبس جزار الأحصنة ومعاونه بالطالبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تثير الجدل بفقدان 88 كجم من وزنها.. تعرف على قصتها

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل أيس كريم بالمانجو البيتى

15 فائدة لجنين القمح| تعرف عليها

ماذا يفعل قشر الليمون لجسمك؟

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ