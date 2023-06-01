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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من السعودية بشأن هذه المناطق

صدى البلد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وذلك علي عدة أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق,في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة.

وتلك الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي,وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة,وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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