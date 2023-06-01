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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الحجار ووائل الفشني.. جدول حفلات ساقية الصاوي لشهر يونيو

صدى البلد

تقدم ساقية الصاوي خلال  شهر يونيو 2023، عدد من الحفلات المتميزة، أبرزها حفل على الحجار ووائل الفشنى ، ونرصد فى السطور التالية تفاصيل حفلات شهر يونيو

على الحجار 

يحيي الفنان على الحجار حفلا غنائيا يوم السبت المقبل 3 يونيو على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى.

وتم طرح التذاكر بسعر 150 جنيها،ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام التاسعة مساء.

ومن المقرر أن يقدم على الحجار باقة من أعماله الشهيرة التى تحمل الكثير من القيم النبيلة أبرزها :" مافيناش م الخوف ، نويت اغني ، حنخبي ليه ، يا موجة يا زرقة ، إنت المدد ، الحلواني ، الزين والزينة ، روحي بتتنقل ، أهو دا اللي صار ياسيد ، مبسوطين ، زي الهوي ، بطلة حكايتي ، تيجيش نعيش ، العروسة ، لما الشتا ، إضحك لوجه الله، إسكندراني ، مغرم صبابة ، عارفة ، حرمآ ياسيدي.

أم كلثوم

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلين متتاليين  لكوكب الشرق أم كلثوم  اليوم الخميس 1 يونيو  ، فى تمام الساعة السادسة والنصف والثامنة والنصف مساءً، وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

حرص المحامي ياسر قنطوش على توجيه الشكر للمطرب عمرو مصطفى بعد  إنهاء خلافه مع ورثة أم كلثوم بعد تجسيدها بالذكاء الاصطناعي.

وكشف نبيل المرسي والد سناء نبيل حفيدة شقيقة أم كلثوم وزوج جيهان الدسوقي الحفيدة الثانية لأم كلثوم عن الإجراءات القانونية التى تتخذها الأسرة تجاه الملحن عمرو مصطفى بعدما أعلن تقديم أغاني لأم كلثوم عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وائل الفشنى

يحيى المطرب وائل الفشنى حفلا يوم الأربعاء 7يونيو بقاعة النهر فى ساقية الصاوى.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، كما تم طرح التذاكر بسعر 150 جنيهًا.

كشف المطرب وائل الفشني، أنه من أشد المعجبين بـ مطرب الراب "ويجز"، حيث شق طريق النجاح في عالم الراب، وخلق كريرا مختلفا والتف حوله آلاف الشباب.

على الهلباوى

ويحيى المنشد والمطرب على الهلباوى حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوى يوم 13 يونيو.

يقدم على الهلباوي خلال الحفل عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغاني الذي يحبها جمهوره منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، ومرسال لحبيبي، وغيرهم.

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