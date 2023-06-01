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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ثلاث أوقات مختلفة.. القوات الأوكرانية تقصف مدينة شيبيكينو وتصيب 5 أشخاص

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة شيبيكينو الحدودية، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

وقال جلادكوف، إن شيبيكينو تتعرض للقصف المتواصل من قبل القوات الأوكرانية، حيث تم ضربها في الساعة 12 ليلا وفي الساعة 3:40 والساعة 5:15، كما استهدف الجيش الأوكراني وسط المدينة وضواحيها بقذائف جراد الصاروخية.

وأشار إلى أنه وفقا للبيانات الأولية، فإن القصف الأوكراني أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بينهم رجل شرطة أصيب بكسر في كتفه، وامرأتان مصابتان بشظايا في الأطراف العلوية والسفلية، وإصابة حارس جسر أيضا، لافتا إلى أنه تم نقل 4 من المصابين إلى المستشفى، وتقديم المساعدة الطبية للمرأة في مكان الحادث.

وأسفر القصف الأوكراني، عن تدمير مبنى سكني خاص أصيب مباشرة واشتعال النيران فيه، كما تسبب القصف بتحطيم زجاج عدة نوافذ في بيوت قريبة، واخترقت القذائف جدران بعض المنازل.

ووقعت قذيفة على سطح مبنى إداري، وتسبب ذلك بحريق وتعمل فرق الإطفاء على إخماده، وفي أحد المباني الإدارية اخترقت شظايا القذائف الواجهة وحطمت النوافذ.

وشدد حاكم منطقة بيلجورود على أن السلطات الروسية ستقوم بجرد وتحديد كل الخسائر المادية في القريب العاجل، كما دعا سكان المنطقة إلى عدم تصديق الإشاعات المنتشرة على الإنترنت، بما في ذلك عن عمليات إجلاء السكان، قائلا: "عملية إجلاء السكان من المنطقة، صعبة في الوقت الراهن ومحفوفة بالخطر".

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