تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024.. الرابط والشروط

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، بدأ من اليوم، الخميس 1 يونيو 2023، إلكترونياً على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن باب تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 سوف يظل مفتوحا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لجميع المحافظات، ويمكن لأولياء الامور من خلالها تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن الآن الوصول إلى رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

ادخل على رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024. https://emis.gov.eg/

ادخل الرقم القومي.

ادخل كلمة المرور.

اضغط على تسجيل دخول.

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024.. تفاصيل شرط السن

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن سن القبول المطلوب في تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، لا بد ألا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه عند تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، ووفقا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6 يوليو 1989 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024.

وعقب إعلان نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

جدير بالذكر أنه خلال فترة تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه، مساعدة ولي الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لـ تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024.

وفي هذه الحالة، يلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

وفي حالة الولاية التعليمية عند تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا بد من الاطلاع على الحكم القضائي الذي يثبت ذلك.

ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها على رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 وبياناتهم خلال فترة التقدم.