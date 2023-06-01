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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو الزمالك يؤدون فقرة تدريبات بدنية قوية بصالة الجمانيزوم

صدى البلد

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تدريبات بدنية و تأهيلية للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق حصة تدريبات بدنية في بداية الفقرة داخل صالة الجيمانيزيوم، وعقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة لأداء تدريبات تأهيلية متنوعة داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استمرت لمدة 20 دقيقة تقريبا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

وحرص خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق على متابعة البرنامج التأهيلي والبدني للاعبين خلال التدريبات استعدادا للمباراة المقبلة.

جلسة تحفيزية 

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني للفريق على توجيه التحية للاعبين على المجهود و الأداء  خلال المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش والفوز بثنائية دون مقابل في مسابقة  الدوري الممتاز.

وطالب أوسوريو من اللاعبين مواصلة مسيرة العمل والتركيز بكل قوة وأكد  أنه ينتظر المزيد منهم خلال الفترة المقبلة لمواصلة مسيرة الانتصارات.

وحرص المدير الفني على منح اللاعبين تعليمات فنية في إطار خطة الفريق استعدادا للفترة المقبلة.
ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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