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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقرير عن فشل كوريا الشمالية في إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري

قمر صناعي
قمر صناعي

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، تقريرا عن فشل كوريا الشمالية في إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري إلى الفضاء.

وقال التقري: «في سادس محاولة لإطلاق قمر صناعي، والأولى لها منذ 2016 أعلنت كوريا الشمالية فشل إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري إلى الفضاء بعد تعطل المرحلة الثانية من عملية الإطلاق بسبب عدم استقرار المحرك ونظام الوقود، مما أدى إلى سقوطه في البحر».

 

وأضاف: «كوريا الجنوبية أدانت إطلاق جارتها الشمالية قمر استطلاع باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية، وخلال اجتماع عاجل له أكد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية أنه يراقب عن كثب إمكانية إطلاق بيونج يانج قمرا صناعيا آخر، مشددا أن الإطلاق يعد انتهاكا خطيرا لقرارات الأمم المتحدة».

 

وتابع: «من جانبه أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو أن الصاروخ اختفى بعد إطلاقه بنحو 7 دقائق»، لافتا إلى أن الحكومة أطلقت تحذيرا للسكان بالإخلاء كإجراء وقائي.

واستطرد: «بدورها أدانت الولايات المتحدة بشدة استخدام كوريا الشمالية تكنولوجيا إطلاق الصواريخ البالستية، وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفريق الأمن القومي يقيم وضع كوريا الشمالية بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء، وأشار إلى أنه لم يتم إغلاق باب الدبلوماسية أمام بيونج يانج شرط توقفها عن إجراءاتها الاستفزازية».

 

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