ضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في حلوان

كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بحلوان وضبط مرتكب الواقعة .

ضبط المتهم بسرقة شقة في حلوان

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية) من داخل الشقة محل سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين من تحريات مباحث حلوان أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

المتهم

تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم حلوان وبحوزته "المشغولات الذهبية" المستولى عليها وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".. وأقر بإرتكاب واقعتى سرقة أُخرى بذات الأسلوب .. كما تم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفو على المضبوطات وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.