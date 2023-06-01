تجديد حبس زوجين تعديا على أطفالهما في الغربية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة اول المحلة بمحافظة الغربية اليوم تجديد حبس زوجين تعديات بالضرب والأيدي والارجل وحلق شعر للطفلهما 15 يوما علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان .



تفاصيل ضبط زوجين تعديا على أطفالهم في الغربية

في ذات السياق كلف المستشار أحمد ياسر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية في الغربية في تعليماته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بحبس المدعو"ابراهيم .ح" 42 سنة وزوجته "م.ن" 37 سنة (زوجه الاب) ٤ ايا علي ذمة التحقيقات بتهمه الاعتداء علي طفلين المذكورين بالضرب المبرح بالعصا والحزام والكي بالنار وحلق شعرهما .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من المقدم خالد عامر مأمور مركز شرطة قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الحادث المشار إليه .

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم التقابل مع عن الطفلين وتبين من المعاينة الأولية وجود كدمات وسحجات وجروح قطعية وسطحية بالرأس الطفلة "روضة .ا"12 سنة وشقيقها "اياد .ا"9 سنة جراء الاعتداء السافر علي أيدي زوجه الاب طوال أكثر من 15 يوم متواصلة .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.