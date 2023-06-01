أخبار التكنولوجيا|هواوي تطلق حاسوب MateBook X Pro 2023 بسعر خيالي.. أوبو تفاجئ مستخدميها بموبايل رخيص مزود بكاميرا 108 ميجابكسل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعادت Nokia Mobile إطلاق هاتف Nokia 2660 القابل للطي رسميًا بلونين جديدين. الألوان الجديدة هي البينك و الأخضر الشبابي.

يُعد هاتف شاومي Redmi Note 12 5G هو الطراز الأقل تكلفة في أحدث سلسلة للفئة المتوسطة للعلامة التجارية شاومي.. وتم الكشف عن الهاتف في الهند في وقت مبكر من هذا العام بشاشة تبلغ معدل تحديث 120 هرتز ومعالج موثوق.. كما أنه يتميز بإعداد كاميرا لائق إلى حد ما ويدعم الشحن السريع.

بـ 6000 جنيه.. Oppo تفاجئ السوق بموبايل رخيص وكاميرا 108 ميجا بكسل

كشفت شركة Oppo الصينية الرائدة عن هاتف Oppo K11x في الأسبوع السابق، والهاتف متاح الآن للشراء في السوق الصينية الآن.

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر مايو.

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

بعد Samsung و TCL ، من المحتمل أن تكون Motorola هي الشركة الوحيدة التي تصنع هواتف مزودة بقلم قابل للاستخدام. تحظى مجموعة Moto G Stylus بشعبية كبيرة بين المستهلكين واليوم أطلقت الشركة تحديثها لعام 2023 مع إطلاق هاتف Moto G Stylus (2023) بأحدث معالج Snapdragon 6 Gen 1 وشاشة LCD كبيرة، وكاميرا جيدة وبطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.

أطلقت شركة ريلمي الصينية الرائدة هاتف Realme C53 في ماليزيا - وهو هاتف كبير وبأسعار معقولة.

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن أحدث حواسيبها المحمولة تحت اسم MateBook X Pro و MateBook 16s، والتي تعمل بأحدث معالجات إنتل من الجيل الثالث عشر، والآن بدأت العلامة التجارية الصينية في أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه في الأسواق العالمية خارج الصين.

أصدرت شركة آبل Apple الأمريكية، تحديث الإصدار المستقر لنظام التشغيل iOS 16.5 لعامة الناس في 18 مايو المنصرم، بعد شهرين تقريبا من إصدار عملاق التكنولوجيا إصدار iOS 16.4، ويوفر آخر تحديث لنظام iOS بعض إصلاحات الأخطاء المهمة وتصحيحات الأمان، ويقدم بعض الميزات الجديدة إلى هواتف آيفون إليك ما هي.