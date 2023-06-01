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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|هواوي تطلق حاسوب MateBook X Pro 2023 بسعر خيالي.. أوبو تفاجئ مستخدميها بموبايل رخيص مزود بكاميرا 108 ميجابكسل

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ثمنه 2400 جنيه فقط.. موبايل جديد لـ نوكيا بتصميم شبابي

أعادت Nokia Mobile إطلاق هاتف Nokia 2660 القابل للطي رسميًا بلونين جديدين.  الألوان الجديدة هي البينك و  الأخضر الشبابي.  

 

بـ 5550 جنيهًا فقط.. اشتري وحش الموبايلات Note 12

يُعد هاتف شاومي Redmi Note 12 5G هو الطراز الأقل تكلفة في أحدث سلسلة للفئة المتوسطة للعلامة التجارية شاومي.. وتم الكشف عن الهاتف في الهند في وقت مبكر من هذا العام بشاشة تبلغ معدل تحديث 120 هرتز ومعالج موثوق.. كما أنه يتميز بإعداد كاميرا لائق إلى حد ما ويدعم الشحن السريع.

 

بـ 6000 جنيه.. Oppo تفاجئ السوق بموبايل رخيص وكاميرا 108 ميجا بكسل

كشفت شركة Oppo الصينية الرائدة  عن هاتف Oppo K11x في الأسبوع السابق، والهاتف متاح الآن للشراء في السوق الصينية الآن.

 

عرض الخميس.. اشتري موبايل iPhone SE جديد بـ 4500 جنيه فقط

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر مايو.

 

بسعر 3000 جنيه.. اشتري موبايل شاومي 12C الرائع

 

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

 

أحدث موبايلات أندرويد بأسعار بسيطة جدًا .. تستحق الشراء

بعد Samsung و TCL ، من المحتمل أن تكون Motorola هي الشركة الوحيدة التي تصنع هواتف مزودة بقلم قابل للاستخدام.  تحظى مجموعة Moto G Stylus بشعبية كبيرة بين المستهلكين واليوم أطلقت الشركة تحديثها لعام 2023 مع إطلاق هاتف Moto G Stylus (2023) بأحدث معالج Snapdragon 6 Gen 1 وشاشة LCD كبيرة، وكاميرا جيدة وبطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.

 

توأم iPhone 14 Pro Max..أحدث موبايل للغلابة من Realme بـ 3600 جنيه

 

أطلقت شركة ريلمي الصينية الرائدة هاتف Realme C53 في ماليزيا - وهو هاتف كبير وبأسعار معقولة.

 

بسعر لن تصدقه.. هواوي تطلق حاسوب MateBook X Pro 2023 عالميا

 

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن أحدث حواسيبها المحمولة تحت اسم MateBook X Pro و MateBook 16s، والتي تعمل بأحدث معالجات إنتل من الجيل الثالث عشر، والآن بدأت العلامة التجارية الصينية في أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه في الأسواق العالمية خارج الصين.

 

مع تحديث iOS 16.5.. آبل تزود هواتف آيفون بـ ميزات جديدة 

أصدرت شركة آبل Apple الأمريكية، تحديث الإصدار المستقر لنظام التشغيل iOS 16.5 لعامة الناس في 18 مايو المنصرم، بعد شهرين تقريبا من إصدار عملاق التكنولوجيا إصدار iOS 16.4، ويوفر آخر تحديث لنظام iOS بعض إصلاحات الأخطاء المهمة وتصحيحات الأمان، ويقدم بعض الميزات الجديدة إلى هواتف آيفون إليك ما هي.

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