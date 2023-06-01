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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر 3000 جنيه.. اشتري موبايل شاومي 12C الرائع

بسعر 3000 جنيه..اشتري
بسعر 3000 جنيه..اشتري موبايل شاومي 12C الرائع

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف شاومي Redmi 12C الرائع من موقع أمازون الهند ، ليصل سعره سعره بعد الخصم إلى 8799 روبية هندية (أي ما يعادل 3255 جنيه مصري تقريبا).

بسعر 3000 جنيه..اشتري موبايل شاومي 12C الرائع

مواصفات هاتف شاومي Redmi 12C

 

يتميز هاتف شاومي Redmi 12C بشاشة من نوع LCD قياس 6.71 بوصة، بجودة + HD ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة توفر الشاشة نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.6: 9 ، ونسبة تباين 1500: 1 ، و ذروة سطوع يبلغ 500 شمعة. مع نوتش للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل .

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يعمل هاتف شاومي Redmi 12C بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G85 SoC .

ويحتوى هاتف شاومي Redmi 12C على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ومنفذ من نوع microUSB ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليمتر، مع دعم شبكات 4G بالإضافة إلى فتحة بطاقة microSD مخصصة.   

ويعمل هاتف شاومي بنظام التشغيل Android 12 ، مع واجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 13. 

شاومي Redmi Redmi 12C Android Android 12 مواصفات هاتف شاومي Redmi 12C

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