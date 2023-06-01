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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفيلم السوري الطريق فى المسابقة الرسمية لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية

صدى البلد

أعلن مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية، والذى تقام دورته الأولى فى الفترة من 15 وحتى 20 يوليو المقبل، عن اختيار الفيلم السوري "الطريق" للمخرج الكبير عبد اللطيف عبد الحميد، للمشاركة فى المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة للمهرجان.

فيلم "الطريق" يعد ضمن إنتاجات المؤسسة العامة، ويكشف عن أهمية الإعتناء بالأطفال، وكيفية كشف عن الجوانب الخفية فى قدراتهم الإبداعية.

الفيلم سيناريو وحوار وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد، وشارك بالسيناريو عادل محمود، إشراف عام، مراد شاهين، بطولة موفق الأحمد، غيث ضاهر، مأمون الخطيب، محمد شمّا، أحمد كنعان  رند عباس، تماضر غانم، ماجد عيسى، رباب مرهج، نبراس ملحم، عدنان عربيني، راما الزين، علاء زهر الدين، هاشم غزال، وخالد رزق.

و أكد رئيس مهرجان "السينما العربية" بشرم الشيخ، الكاتب أيمن الحكيم، على أهمية المشاركة السورية فى المهرجان الذي يعني بالسينما العربية، مضيفا أن القرارات الأخيرة بعودة سوريا لجامعة الدول العربية يعد أحد أهم قرارات الجامعة مؤخرا، ويضفي حالة استقرار وأمان للشعب السوري الشقيق، بعودته لحضن الوطن العربي والدول العربية.

من جهته قال رئيس المكتب الفني للمهرجان الكاتب الصحفي سيد محمود سلام، أن المهرجان استقبل عدد كبير من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، التى سيتم المشاركة بها فى مسابقات الدورة الأولى، وسيستمر إستقبال الأفلام على الموقع الرسمى للمهرجان حتى 20 من الشهر الجارى.

مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية

مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية هو أول مهرجان يهتم بالسينما العربية، 
وتنظم المهرجان مؤسسة ابداع للثقافة والفنون التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وتضم اللجنة العليا للمهرجان كل من الفنانة المصرية القديرة إلهام شاهين والفنانة القديرة ليلي علوي والفنانة هند صبري والسينارست المصري مدحت العدل والمنتج الكويتي يوسف العميري والمهندس أسامة الشيخ كذلك المخرج خيري بشارة والسيناريست بشير الديك والكاتب محمد سلماوي.

أما إدارة المهرجان فتضم كل من الناقد أيمن الحكيم رئيس المهرجان، والدكتورة ثناء هاشم الأستاذ بالمعهد العالي للسينما مدير المهرجان، بالإضافة إلى الإعلامي محمد فؤاد منسق عام المهرجان.

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