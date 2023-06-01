تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

قدمت نورهان عادل مذيعة “صدى البلد”، تغطيه خاصة عن نصائح التى قدمتها وزارة الصحه للتوعيه من مرض التسمم الغذائى و اعراضه حيث كشفت وزارة الصحة والسكان، عن 5 أعراض إذا ظهرت يجب التوجه فورا إلى المستشفى ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين والبعد عن العادات الصحية الخاطئة لما لها من آثار بالغة على أجهزة الجسم واتباع نظام غذائي سليم لحياة صحية آمنة.



و عن أعراض التسمم الغذائي، قالت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، إن هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، وتختلف الأعراض باختلاف سبب المرض، لافتة إلى أنه قد تبدأ في غضون ساعات أو بضعة أسابيع.

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