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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

صدى البلد

اجتاحت عاصفة ترابية ورياح قوية، القاهرة في الوقت الحالي، حيث غطت السحب الترابية سماء المدينة وحجبت الرؤية في كثير من المناطق.

وأثرت العاصفة على حركة المرور بالشوارع الرئيسية، التي شهدت ارتباكًا في حركة المارة والسيارات بمعظم جنبات المدينة.

سقوط لافتة إعلانية ضحمة على كوبري أكتوبر

 

وتسببت العاصفة في سقوط لافتة إعلانية ضخمة على كوبري أكتوبر، الشريان المروري الأهم في وسط العاصمة.

وقطعت اللافتة منافذ الكوبري من الاتجاهين حيث توقفت حركة المرور كليًا، وسط تجمع العديد من المواطنين، قبل وصول قوات الأمن في الحال.

إصابات بسبب سقوط اللافتة 

وأظهرت الفيديوهات المنتشرة لسقوط اللافتة على كوبري أكتوبر، إصابات طفيفة بين المواطنين الذين تصادف مرورهم، حيث تجمع حولهم متطوعون قدموا لهم إسعافات أولية.

كما أظهرت الفيديوهات التدخل الفورى من جانب قوات الحماية المدنية التي بدأت في إخراج العالقين، وبدأت في عملها من أجل إجلاء تلك اللافتة الإعلانية.

عاصفة ترابية 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وقدمت الأرصاد بعض النصائح التى يفضل إتباعها اليوم وغدا مثل:

١- عدم التعرض المباشر للأشعة الشمس وخاصة فى ساعات الذروة من الساعة ١٢ ظهرا إلى الساعة ٤ عصرا.

٢-الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

٣-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

٤-على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

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