السيطرة على حريق محدود نشب بمخزن بمستشفى دكرنس في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن قوات الحماية المدنية سيطرت اليوم، على حريق محدود نشب داخل مخزن الرواكد بمستشفى دكرنس العام، مشيراً إلى أن الحريق وقع بعيداً عن مباني تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى، ولم يسفر عن أى خسائر بالأرواح.

وتحركت علي الفور قيادات مديرية الصحة بقيادة الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة ، والدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى، والدكتور هاني جمعة، والدكتورة نجلاء فتحي مدير الرعاية الحرجة والدكتورة بسمة شوكت مديرة الحضانات والعمليات، والدكتور يوسف الزيني، مدير الإدارة الصحية، والدكتورة آمال بركات، رئيسة المركز، إلي موقع الحريق للوقوف على تداعيات الحادث.

وحرص وكيل وزارة الصحة، على الاطمئنان على المرضى داخل المستشفى، واستمرار العمل بكامل طاقته فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وكانت قيادات الحماية المدنية والشرطة، تلقت إخطاراً صباح اليوم يفيد بنشوب حريق بمستشفى دكرنس وعلى الفور تمكنت قوات الحماية المدنية ، من السيطرة على الحريق.

وانتقلت عربات وقيادات الشرطة بقيادة العميد أحمد عبد الرحمن مأمور المركز ورجال الإسعاف وسيارات المطافئ بالمدينة إلى موقع الحادث.

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