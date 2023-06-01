السياح الأجانب في مدينة البتراء يشاركون في احتفالات زفاف ولي العهد.. فيديو

نشرت وكالة الأنباء الأردنية، فيديو لمشاركة مجموعة من السياح الأجانب في مدينة البتراء في احتفالات الأردنيين بزفاف ولي العهد .

ومن المقررأن يبدأ حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن والانسة السعودية رجوة الـ سيف، بوصول الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران والذي يقع وسط العاصمة الأردنية عمّان، ويحتل القصر مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها، في عصر اليوم الخميس.



وبعد ذلك، يصل ولي العهد إلى قصر زهران، لينضم إلى ضيوفه في القصر، لتصل بعد ذلك الآنسة رجوة خالد السيف إلى القصر، للإعلان عن عقد القران، بحسب موقع عمون الأردني.



وسيعقد القران أمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.

