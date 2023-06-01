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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعيين سفير جديد لسلطنة عمان لدى الآسيان

سلطان عمان
سلطان عمان

ابرزت وكالة الأنباء العمانية؛ المرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان طارق بن هيثم حيث  يقضي بتعيين السفير الشيخ محمد بن أحمد بن سالم الشنفري مندوبًا دائمًا لـ ‎سلطنة عُمان لدى رابطة جنوب شرق ‎آسيا "الآسيان".

وفي وقت سابق؛ فقد أصدر السلطان العماني هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًّا ساميًا بشأن التعليم داخل البلاد.

ونص المرسوم السلطاني الذي جاء تحت رقم (31 / 2023) والخاص بإصدار قانون التعليم المدرسي على: نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 68 / 77 بإنشاء المدارس الخاصة، وبعد العرض على مجلس عُمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد تابع السلطان العماني مرسومه قائلا : رسمنا بما هو آت، المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون التعليم المدرسي المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير التربية والتعليم اللائحة التنفيذية للقانون المرفق ، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وأشار المرسوم الي ان المادة الثالثة تمثلت في إلغاء المرسوم السلطاني رقم 68 / 77 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

وشدد المرسوم في المادة الرابعة علي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مرسوم سلطاني عاجل بشأن التعليم العماني

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