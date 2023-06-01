مصير محمد صلاح | 4 صفقات جديدة لإنقاذ ليفربول

أكد تقرير صحفي، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، غير قابل للمس في تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب، الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن محمد صلاح مستمر في قيادة تشكيل ليفربول في الموسم الجديد 2023-2024.

وأضافت أن يورجن كلوب، يتمنى تدعيم تشكيلة ليفربول بإبرام 4 تعاقدات في الميركاتو الصيفي المقبل، وهم ماك أليستر من برايتون، وكيفرين تورام لاعب نيس الفرنسي، وثنائي بايرن ميونخ وبنجامين بافارد وريان جرافنبرخ.

ونشرت الصحيفة تصميما للتشكيلة التي يحلم بها يورجن كلوب في الموسم الجديد، إذ جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - بافارد - أرنولد

الوسط: جرافنبرخ - كيفرين تورام - ماك أليستر

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو