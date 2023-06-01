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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبه طوجى تهدى أحدث اعمالها لمصر وشعبها

هبة طوجي
هبة طوجي

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر اولى حفلات المطربة اللبنانية هبه طوجى مع الموسيقار الكبير اسامة الرحبانى وبمصاحبة سينى سيمفونى اوركسترا بقيادة المايسترو احمد عويضة والذى يضم 95 فنان ما بين كورال وعازفى الات شرقية وغربية وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 16 يونيو على المسرح الكبير

وخلال الحفل تهدى هبه طوجى احدث اعمالها الغنائية التى اعدتها خصيصا لتهديها لمصر وشعبها وتحمل عنوان سلم على مصر  الى جانب 17 عمل اخر من المؤلفات التى تمزج بين الطابع الشرقى والكلاسيكى والروح الفنية اللبنانية لحنها الموسيقار اسامة رحبانى ووزعها قائد الحفل المايسترو احمد عويضة منها لا بداية ولا نهاية ، حلم ، الطريق ، مين اللى بيختار ، حبى اللى انتهى ، عرفت ام لا وغيرها .

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جدير بالذكر ان هبه طوجى مطربة وممثلة اكتشفها الموسيقار اسامة الرحبانى ، ولدت في العاشر من ديسمبر عام 1987 في ببيروت ، بدات دراسة الغناء من عام 2002 حتى 2005 ، تخصصت في الدراسات السمعية والبصرية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت الى جانب دراستها الاساسية في الأدب الفرنسي ، عملت على تطوير التقنيات الصوتية والتفسير مع المنتج اللبناني والملحن أسامة الرحباني ، والدروس الصوتية مع وديع أبي رعد ، شاركت في احد البرامج الفرنسية لاكتشاف المواهب ، من أهم أعمالها مثل الريح ، عودة الفينيق ، عالبال يا وطنا وغيرها.

اكتشاف المواهب أسامة الرحباني أحد البرامج الأوبرا المصرية أعمالها الغنائية

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