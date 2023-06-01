تحذيرات من كارثة نووية تهدد بتدمير أوروبا.. ماذا يحدث؟

قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، إن موسكو تعتبر الهجمات على المنشآت النووية الروسية محاولة من قبل كييف والقيمين الغربيين لإحداث كارثة نووية في أوروبا.

وقال بورتنيكوف: "لا تزال محطة زابوريجيا للطاقة النووية تتعرض للقصف.. يتم تنفيذ هجمات إرهابية على مرافق البنية التحتية لمحطات الطاقة النووية في كالينينجراد وكورسك ولينينجراد وسمولينسك".

وأكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن الجانب الروسي يقيم هذا بأنه "نية كييف والغرب على إثارة كارثة نووية في أوروبا”.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن درجة تورط الناتو في الصراع في أوكرانيا آخذة في الازدياد.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي، الكسندر جروشكو، إن أوكرانيا منعت جميع مبادرات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لتعزيز سلامة الوضع في زابوريجيا.

وأضاف: “رفضت السلطات الأوكرانية اقتراح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء منطقة حماية أمنية تشغيلية ونووية في المحطة”.