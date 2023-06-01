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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

لحظة رفع اللافته
لحظة رفع اللافته

حصل موقع صدى البلد الإخباري على أول صور لجهود الجهات المعنية خلال قيامهم برفع اللافتة الإعلانية الضخمة التي سقطت ظهر اليوم الخميس أعلى كوبري ٦ أكتوبر ، بعد الانتهاء من تقطيع أجزاء منها ونجاح القوات في انتشال جثة و٥ مصابين من أسفل اللافتة.

فقد شهدت عدد من المناطق بمحافظة القاهرة العديد من الأحداث المؤسفة نتيجة للعاصفة الترابية التي ضربت البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حيث تم إعلان الطوارئ للتعامل الفوري مع البلاغات ، حيث شهد كوبري ٦ أكتوبر ظهر اليوم واقعة مؤسفة بعد أن سقطت لافتة إعلانية ضخمة لتحطم ٣ سيارات ملاكي ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور أعلى الكوبري في الاتجاهين وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة ٥ آخرين .

وكانت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة قد رصدت توقف حركة المرور أعلى كوبري ٦ أكتوبر وبالفحص تبين سقوط لافتة إعلانية ضخمة لتقطع نهر الكوبري في الاتجاهين ناحية محطة مترو الدمرداش وقبل الوصله المعلقة للكوبري .

علي الفور انتقل اللواء مؤمن سعيد مدير مرور القاهرة ورجال المرور إلى مكان البلاغ وتم غلق كافة مطالع كوبري أكتوبر في جميع الاتجاهات ، بينما يتم اجباري إنزال السيارات القادمة من مناطق الجيزة من اعلي الكوبري لحين التعامل مع البلاغ ورفع اللافته بالونش العملاق ، كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالقاهرة لتقطيع اللافته الإعلانية تمهيداً لرفعها من نهر الكوبري.

في الوقت نفسه ، تم اخطار هيئة الإسعاف وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين بعد انتشال ٣ مصابين من داخل سيارة تم تحطيمها بينما يتم انتشال الأشخاص المتواجدين داخل السيارتين المحطمين والدراجة البخارية .

وحفاظا على ارواح المواطنين  وتيسيرا للحركة المرورية وسهولة  عبور الطريق ، تابع اللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والحدائق أعمال رفع  شجرة بالجزيرة الوسطى بشارع مكرم عبيد امام سيتى سنتر تم سحبها بجانب الطريق لتسهيل حركة المرور وتم تبليغ مسئول الحدائق والنظافة لتقطيعها ورفعها.

وفي مصر الجديدة سقطت لافته صاج بالقرب من مول شهير دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح ، بينما شهدت عدد من الطرق سقوط لافتات وأشجار ونخيل دون خسائر بشرية.

وبالأمس كان كوبري ٦ أكتوبر قد اصيب بكثافات مرورية مرتفعة بسبب تعطل اتوبيس سياحة أعلي عرب المحمدي قبل الوصل المعلقة بكوبري اكتوبر في الاتجاه القادم مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة وصلاح سالم .

وتم رفع الاتوبيس المعطل ، وتصفية الكثافات اعلي الكوبري بمعرفة رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة لتعود حركة المرور لطبيعتها .

الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد اصدرت بيانا حذرت فيه المواطنين من اجواء شديدة الحرارة ورمال مثارة هما سمة اليوم الخميس علي أغلب الانحاء، حيث وصلت درجة الحرارة الان علي القاهرة الي 32 درجة والرؤية الأفقية الي 2000 متر بسبب الرمال والأتربة طبقا لآخر رصدات محطة ارصاد القاهرة.

️كما اشارت صور الأقمار الصناعية الي تكاثر السحب المتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة علي مناطق مختلفة.

وتبقي هذه الأجواء مستمرة الي الغد حتي يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائيه المؤثرة .

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كوبري ٦ أكتوبر كوبري اكتوبر لافتة إعلانية مرور القاهرة محافظة القاهرة

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