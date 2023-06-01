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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنوب سيناء ترفع حالة الطوارئ القصوى بعد تعرض رأس سدر لعاصفة رملية

رياح محملة بالاتربة
رياح محملة بالاتربة براس سدر

ضربت مدينة رأس سدر بجنوب سيناء منذ قليل رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء المدينة، مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة على كافة أنحاء مدن محافظة جنوب سيناء.
وأعلن مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع تعرض البلاد لطقس غير مستقر، وسادت المحافظة أجواء شديدة الحرارة.
وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية والهيئات والمديريات المعنية، تحسبًا لموجة طقس سيئ تضرب أغلب محافظات الجمهورية وتوقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق، بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.
وأكد المحافظ في تصريح اليوم الخميس، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تتابع مجريات الأمور بكافة المدن، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ في الأحوال الجوية .
وأوضح أن جميع الطرق والموانئ البحرية بالمحافظة مازالت تعمل بشكل طبيعي، ولم تؤثر موجة الرياح المثيرة للرمال التي تعرضت لها مدينة رأس سدر على حركة الطرق.

 

رياح

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رياح أتربة رأس سدر عاصفة طوارئ

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