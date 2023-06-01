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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اقتراب كريم بنزيما من الانضمام للاتحاد السعودي

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن انتقال كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد بالدوري السعودي .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" قناة الإخبارية السعودية تعلن بشكل رسمي اقتراب الفرنسي كريم بنزيما من الانضمام للاتحاد ".

أكدت تقارير صحفية، أن الفرنسي كريم بنزيما قرر الرحيل عن ريال مدريد الإسباني.

وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي وسط تلقيه عرضًا ضخمًا من نادي اتحاد جدة السعودي.

وبحسب شبكة “ESPN” فإن بنزيما اتخذ قراره النهائي ألا وهو الرحيل عن ريال مدريد والانتقال للعب في السعودية.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد حاول كثيرًا إثناء بنزيما عن هذا القرار، لكن محاولاتهم فشلت، ليتأكد انتقال اللاعب إلى السعودية.

وذكر التقرير أن خطة ريال مدريد الخاصة بسوق الانتقالات ستتغير كثيرًا هذا الصيف، بعد قرار بنزيما.

ويملك بنزيما عرضًا من اتحاد جدة لمدة موسمين، براتب سنوي يُقدر بـ 100 مليون يورو.

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